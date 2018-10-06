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﻿祖兒阿詩「破冰」合照

2018-10-06 列印
■與祖兒此合照被瘋傳，阿詩叫網友們冷靜啲。網上圖片
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　　黃耀明在日本開騷，圈中好友如容祖兒、何韻詩、楊千嬅及林二汶等都捧場，完騷後明哥在社交網站晒合照，最令Fans興奮嘅係見到祖兒同阿詩「破冰」笑容滿面合照！祖兒在12年承認與劉浩龍拍拖後，老友兼是劉的舊愛何韻詩撰長文發表「心痛論」，兩位好友再度同框，令不少網民大為驚喜。
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