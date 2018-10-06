拒絕除衫騷肌 ﻿苗僑偉﻿﻿笑言獻醜不如藏拙﻿

苗僑偉(三哥)昨日出席共享工作間「御一空間」開幕儀式，小休一個月的三哥透露放假活動係打高爾夫球及做運動，原本安排好多水上活動，但因今年頻頻打風而取消。因為《飛虎之潛行極戰》續集就快開鏡，三哥要開始操體能，問到會唔會操出腹肌？他笑說︰「我永遠都練唔到，因為太為食，腹肌只得一嚿。」



三哥表示靠跑步去操體能，問到會唔會除衫騷肌?他說︰「我騷肌肉太肉酸呀，（張兆輝都騷啦？）佢有肌肉，我無，留畀黃宗澤及吳卓羲呢啲後生啦，我騷肌大家會熄電視，好得人驚，獻醜不如藏拙。」



談及美國著名影星Lee Pace（李佩斯）會參與拍攝，三哥表示未有空睇劇本，所以未知對方演何角色，由於黃宗澤笑言要練好英文來應對，問三哥的英文是否應對得來？他說︰「我叫佢講中文，佢之前嚟過香港講廣東話都冇問題，大家溝通到就可以，講英文有幾難？」



