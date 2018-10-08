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偕子行沙灘親情洋溢　 Kary不修圖遮掩傷疤

2018-10-08 列印
■Kary稱和BB擁抱最甜蜜。網上圖片
■Kary生BB前曾分享三點式泳照。資料圖片
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　　吳雨霏（Kary）自六月誕下囝囝Asher後，不時在社交網分享湊BB的照片，昨就上載她帶着囝囝到沙灘的合照。相中可見，Kary穿上一件頭泳衣，用揹帶揹着囝囝緊貼胸前行沙灘，親情洋溢。她留言推介其他媽媽使用該種形式的揹帶，因這樣和BB擁抱是人生最甜蜜的開始，又謂享受仍可用揹帶擁抱囝囝的珍貴時刻。Kary最後更自爆臀部上有傷疤，但無意修圖遮掩，實行以最真實的面目示人！

　　另外，新手爸爸陳柏宇錫女錫到燶！自女兒Abigail出生後，不時在社交網分享囡囡的照片；太太符曉薇昨更在限時動態分享陳柏宇抱B女啜他的乳頭的短片，笑言幸好囡囡出手推開兼不理爸爸！

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