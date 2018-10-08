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黃日華代妻撐文千歲出自傳

2018-10-08 列印
■華哥（右）親臨支持文千歲（左）。
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　　粵劇名伶文千歲推出自傳《千歲演義》，昨舉行新書出版活動，獲太太梁少芯（芯姐）、黃日華及一班粵劇界好友等到場支持。華哥的太太梁潔華是芯姐的徒弟，他笑言是代妻到場支持，講到芯姐即快有演出，太太會否參與？華哥稱會尊重太太的意願，但自己當然不想太太過於操勞。

　　談到女兒黃芷晴爆他怕醜，要透過她向她的男友道謝，華哥解釋因對方買了很多茶包給自己，當面付錢有點不好意思，故叫女兒代勞。問會否想女兒盡快結婚讓他抱孫？華哥坦言女兒已28歲也是適婚之齡，自己不介意幫手湊孫；問到會否寵孫仔？他直認應該會，但也會教小朋友明辨是非和有禮貌，但一切都要視乎女兒意願。

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