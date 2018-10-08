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劉浩龍撐「祖詩」合照好平常

2018-10-08 列印
■劉浩龍透露與朋友去日本玩，但沒有捧黃耀明場。
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　　劉浩龍昨日現身慈善節目《星光熠熠耀保良》拜神儀式，問到他如何抽時間去日本？他反問：「我有去日本咩？」不過，他其後又坦承剛與朋友去完日本，至於是圈外還是圈內朋友則沒有正面回答，只說是跟朋友去食飯同玩，還在街上撞到楊千嬅。

　　追問可有在日本街頭撞到祖兒及何韻詩？師兄謂：「沒有，因為約了朋友食飯，所以沒有去支持明哥（黃耀明）。」談到祖兒與阿詩在日本「破冰」世紀合照，他認為其實影張相「好平常」，代表香港歌手好團結，這份友誼及支持是值得鼓勵的。

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