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張焯然積極推廣電競運動

2018-10-08 列印
■張焯然欣喜電競比賽首度列作亞運示範項目。
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　　英皇電競業務總監張焯然，昨日出席「共融電子競技隊邀請賽2018」，他表示電競運動不應分有沒有身體缺陷，雖然傷健人士和職業戰隊在訓練上會有分別，但希望能將電競運動作多層面的推廣。

　　英皇電競積極推動本港電競行業發展，早前就和香港大學專業進修學院合作，開辦首個政府認可的「電子競技科學文憑」課程，張焯然指課程不是教人打機，而是講解整個行業的運作；他又謂今屆亞運首次加入電競比賽，雖然只列作示範項目，但金牌由香港人奪得，並指電競選手不是垃圾。

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