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﻿25歲梁雪瑤爆冷贏亞姐港區冠軍

2018-10-08 列印
■「最上鏡小姐」李芷菱亦奪得社交網人氣大獎。
■梁雪瑤身高173cm，體重為56KG。
■冠軍梁雪瑤（中）、亞軍張右雨（左）及季軍林孜沫合照留念。
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        2018亞洲小姐競選香港賽區決賽昨晚在亞視總台舉行，大會邀得陳志雲、陳嘉容、陳欣健、顧紀筠及前港姐梁佩瑚擔任評判。十位佳麗在表演嘉賓李幸倪（Gin Lee）的歌聲帶領下，穿白色比堅尼行貓步登場。

        眾佳麗於決賽齊大跳K-Pop舞，隨後再於答問環節被評判考驗急才；④張右雨與陳志雲針鋒相對，陳問她在中國舞及韓國舞怎揀，張右雨直言揀不到，被窒若兩個男仔揀不到是否不嫁？她竟答「最多唔嫁」，更說一定奪冠軍！

最終冠軍由曾選港姐但不入圍、現年25歲、任職業務監督的②梁雪瑤爆冷奪得，她聽到賽果也感愕然；亞軍得主為張右雨；季軍則是⑩林孜沫。另外，⑨李芷菱於開場不久即奪得社交網人氣大獎，最後再奪「最上鏡小姐」。
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