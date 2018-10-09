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《蝕日》施人工呼吸 ﻿張智霖﻿﻿嘴對嘴救Toby﻿

2018-10-09 列印
■Chilam為Toby進行心肺復甦，出力按她的心口。
■Chilam與Toby的「咀戲」一點也不浪漫。
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　　張智霖（Chilam）與梁靖琪（Toby）在合演的網劇《蝕日風暴》中上演一場「咀戲」，卻一點也不浪漫！本報記者

　　張智霖（Chilam）及梁靖琪（Toby）等主演的網劇《蝕日風暴》正於Viu平台播出。Toby在劇中飾演打女，除了連場動作戲打到周身傷外，亦要查出Chilam被陷害的真相。有一集說到Chilam飾演的凌風為救Toby，竟然葉問上身一個打十個，最後更為Toby施展心肺復甦兼人工呼吸，成為《蝕》劇第一個「咀嘴」鏡頭！

　　此外，與Chilam本同屬蕭定一旗下藝人的胡杏兒，昨與蕭定一發表聯合聲明，指雙方三年經理人合約已告屆滿，杏兒表示主要在家庭及工作上會有新發展故不續約，而雙方亦希望日後再合作。

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