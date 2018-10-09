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63歲發哥自詡體能如36歲

2018-10-09 列印
■發哥在宣傳活動中與觀眾自拍。
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　　周潤發為電影《無雙》到台灣宣傳，昨日到陽明山晨運被不少市民捕獲要求合照。

　　發哥於電影宣傳活動上，表示不介意演壞人。談到戲中同時要開兩部重型機關槍，他笑指自己年輕，80年代拍動作片時30多歲，目前63歲但體能「反過來」如36歲，現在做運動，很多年輕人也跟不上呢！

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