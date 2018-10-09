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健仔未聞《大帥哥》12月播

2018-10-09 列印
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　　張衛健昨日出席活動（見右圖），問到有傳其回巢作《大帥哥》成為倉底貨，拍竣一年才決定於十二月播出，健仔表示：「我不知道，（原本是台慶劇卻被抽起？）真的不知道，曾經成功的劇集《孫悟空》、《小寶與康熙》也未試過在台慶期間播出，對我來說這事很輕鬆。」健仔強調為無線拍劇最大目標，就是很想用廣東話拍一套劇集給香港人看，對於有傳蔡思貝因形象欠佳拖累劇集，健仔強調在合作期間，感到她很努力以及尊重同事。

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