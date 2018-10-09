  • 2018年10月9日 星期二
  • 25º
  • 88%
熱門： 施政報告流感針馬凱曼谷廣東話學中文

日報新聞 > 娛樂

SJ澳門谷碟 厲旭成焦點

2018-10-09 列印
■站在中央位置的厲旭，聯同SJ隊友向粉絲打招呼。
Previous Next

　　韓國男團Super Junior（SJ）昨在澳門舉行專輯發佈會，吸引近千名粉絲捧場，SJ以快歌勁舞打頭陣炒熱氣氛！剛退役的厲旭明顯成焦點，始源讓厲旭站在正中位置，厲旭狂派心心冧粉絲說：「好掛住大家，我愛你！」被問到服兵役時最掛念誰，厲旭心繫仍在當兵的圭賢，稱和對方很少機會見面。至於東海於下周一三十二歲生日，隊長利特帶領全場唱生日歌祝賀。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd