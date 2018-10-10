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答謝台迷熱情 ﻿發哥﻿﻿Selfie合照有求必應﻿

2018-10-10 列印
■發哥愛上在台灣的陽明山跑步。
■發哥到廚房與眾人自拍合照留念。
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　　周潤發到台北宣傳主演新片《無雙》，抽空享受跑步樂及地道美食，所到之處均大受歡迎，發哥亦不斷Selfie合照，答謝眾人熱情支持！

　　發哥出席完《無雙》觀眾見面會後，前天繼續到陽明山小跑，被不少晨運客認出。發哥其後到米芝蓮餐廳用膳，被廚房中努力工作的年輕人感動，即跟他們Selfie留念。發哥當晚外出用膳，傳媒窮追不捨，發哥對聞風到來的粉絲有求必應，逐枱跟粉絲合照，歡呼聲四起，大讚發哥親切。發哥回到酒店巧遇10多年沒見面的製作人邱瓈寬（寬姐），把握聚舊兼Selfie合照留念。

　　另外，《無雙》導演莊文強前晚透露，該片票房成績已超出預期，笑指單是發哥已能有上億票房呢！

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