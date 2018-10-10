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《好聲音》決賽　霆鋒唱《黃種人》

2018-10-10 列印
■霆鋒（右）等出任《中國好聲音》導師。
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　　內地選秀節目《中國好聲音》日前舉行總決賽，任導師的謝霆鋒與選手劉郡格表演中合唱《黃種人》，霆鋒以結他Solo，而演唱時刻意唱和音，「讓位」予劉群格展現靚聲，如此細心，堪稱「中國好導師」！他認為比賽輸贏不重要，留低好作品才是最有意義。

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