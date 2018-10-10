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與劉佩玥演情侶 ﻿何廣沛﻿﻿難忘被質食榴槤﻿

2018-10-10 列印
■何廣沛、陳瀅、劉佩玥和張曦雯齊睇新戲首播。
■何廣沛和陳瀅感激前輩「馬神」和羅蘭姐帶戲。
■張曦雯自爆追男仔未逢失手。
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　　何廣沛、陳瀅、張曦雯及劉佩玥等前晚出席劇集《跳躍生命線》首播飯局，廣沛預告跟合演情侶的劉佩玥極少親熱戲，更投訴被女方質食榴槤！



　　首度擔正台慶劇的何廣沛，笑言收視壓力在「馬神」馬德鐘身上，他認為有26、27點收視已收貨，並保證首10集絕無冷場。雖然與「宅男女神」劉佩玥演情侶，但親熱戲不多，他最難忘的「親熱戲」是一起吃榴槤，「我最憎食榴槤，諗住扮食少少，豈料佢一大嚿塞落我口中，好痛苦！」

　　陳瀅則謂與影后羅蘭姐有連場喊戲，但不感壓力，皆因現實中也為人孫女，加上有羅蘭姐帶戲，曾試過喊到Cut機仍淚流不止，喊到「心裂」。演車房技工的張曦雯則要倒追「馬神」，她自爆現實中不止一次倒追男生，從未試過失敗，認為想做就去做，不介意女追男。

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