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陳凱琳扮拜金女 當街爆粗鬧鄧麗欣

2018-10-10 列印
■Grace戲中要當街同Stephy嗌交。
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　　鄧麗欣（Stephy）和陳凱琳(Grace)合作主演、改編自年前哄動全城解款車馬路跌錢案的新片《起底組》。

　　Grace在戲中的角色性格崇尚拜金主義、愛好名牌和炒股，致與扮演其姊的Stephy經常為錢爭執。其中有一幕兩人在尖東街頭激烈爭吵，Stephy直指Grace為賺錢甘願做陪酒小姐；二人愈罵愈激，Grace被要求爆粗迎合劇情，Stephy則入晒戲心痛妹妹淚流滿面。第一次參演電影的Grace不介意爆粗，仲好多謝「家姐」Stephy，「觀眾好聰明識分戲內戲外，而同Stephy第一次合作，覺得好奇妙，同佢對戲學到好多嘢，佢又好主動教我，大家埋位好快有默契，依家對住佢可以一秒入戲。」

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