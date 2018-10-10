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與網球名將李娜對賽 Eason輸波清唱娛賓

2018-10-10 列印
■Eason雖然輸掉比賽，但獲李娜送贈簽名球拍。
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　　陳奕迅（Eason）昨晚以香港網球總會大使身份，現身維園出席香港網球公開賽星級名人賽，夥拍香港女網球手張玲，對戰曾兩奪大滿貫賽事冠軍、退役中國網球名將李娜及香港少年網球手吳奇龍。

　　Eason之前努力運動終成功瘦身，他在場上表現鬼馬，其間忍不住大叫「好攰呀！」然後突然360度自轉又做壓腿，令全場大叫「撐你！」為他加油。最終Eason一隊輸給李娜，李娜笑言輸波要唱歌，Eason清唱幾句《天下無雙》，李娜也回禮送上印有簽名球拍。

　　Eason賽後表示因沒打網球一年，前一晚緊張到昨晨6時才睡，他自評表現是「爛船都有三根釘」，更笑言叫大家給他一年時間練波，會暫別樂壇去練網球，只在維園見。

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