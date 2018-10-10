鄭容和脫違規入學嫌疑

第六場三班一二○○米。「友風之雨」是上季才開始在港出賽的北半球自購馬，呂健威處理此類馬手法一向不算急進，加上馬兒只是三歲之齡，能夠五戰取得一季，而且陣上不止一次交出走勢，反映本身應有點質素。 上季「友風子雨」在728場次初跑谷草此程雖只得第七名，但早段居然夠快搶前力頂「精算八方」，令到此匹接戰可輕鬆以兩馬位優勢補中的實力馬，因早段耗多了力而只能跑第五名，而「友風子雨」最終也只負四身位，以本身在外地跑慣直路賽計，初跑谷草能有此成績已及格有餘。果然，接戰「友風子雨」再跑同程，在全程與「旺舖大師」鬥燒之下，最後仍可壓倒後駒初次在港上名，以後駒今季復出能夠段段快開補中，伸算「友風子...

2018-10-10