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鄭容和脫違規入學嫌疑

2018-10-10 列印
■鄭容和獲司法機關還他清白。 資料圖片
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　　韓國樂隊CNBLUE主音鄭容和今年1月被踢爆違規入讀慶熙大學的博士課程，有指他並未參加兩次公開面試，最終仍然得到取錄；醜聞爆出不久，容和突宣佈於3月入伍避風頭。

　　容和所屬事務所FNC娛樂昨發聲明，指司法機關經調查後，判斷容和在入學過程中不存在妨礙嫌疑，因此7月已作出不起訴的決定，還他清白。

　　不過，慶熙大學某系主任、教授李某就被指在容和因行程原因無法出席面試，決定作弊給予對方面試分數，讓他得以入學，以妨害公務嫌疑被起訴，並被判監10個月。

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