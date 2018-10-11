電影展同1000影迷交流 林超賢拍巨製《緊急救援》

中國電影資料館舉辦《紅海行動》導演林超賢的特別展，早前放映他早期作品《野獸刑警》和《江湖告急》，吸引了超過1000名影迷入場，導演更親臨現場暢談自己的30年電影之路。英皇電影出品的《邪不壓正》及《紅海行動》將分別代表中國內地及香港爭奪91屆奧斯卡最佳外語片入圍資格。



林超賢表示11月會開拍《緊急救援》，「新的突破，新的挑戰，我可以肯定呈現的效果將比《紅海行動》翻幾倍。特效量及很多海上場景等都是我們第一次經歷。預計會在明年5月拍完，然後進行8個月的後期製作。都是新的開始，希望可以成功。」對於第四次合作的老拍檔彭于晏，導演也給了超高評價：「佢非常拼命和敬業，還有張家輝，都是不斷挑戰自己極限的演員，我希望這次給大家呈現一個不一樣的彭于晏。」而現場觀眾對於彭于晏何時可以得一個影帝的提問，導演也笑言：「影帝是需要時間的，但我相信他會的，很有機會。」



