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飽受三叉神經痛折磨 蘇麗珊每朝定時痛醒

2018-10-11 列印
■左起：邵仲衡、蘇麗珊、吳肇軒及朱鑑然為新片宣傳。
■蘇麗珊自言擔心三叉神經痛會影響他的工作。
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　　蘇麗珊、朱鑑然、邵仲衡及吳肇軒等昨日一起到電台宣傳新戲《逆向誘拐》。昨日所見，蘇麗珊有點面腫腫，她表示即將要為新戲進行密集宣傳，但卻擔心自己受三叉神經痛影響，她透露前幾日還以為自己只是牙痛，睇醫生後才知是三叉神經痛，現在每朝4時及9時，便會好準時地痛醒，蘇麗珊表示暫時只能服止痛藥，因為無胃口所以瘦了，笑言現在終於明白健康是最重要。

　　另外，吳肇軒擔心演繹時露破綻，不過他看完電影後，發覺片中橋段是能吸引觀眾追看；而邵仲衡透露電影是以推理懸疑為題材，他覺得劇本寫得很好，自己只要順住安排去演便沒太大困難。

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