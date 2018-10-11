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何林恬兒喜獲閨密 拉隊預祝生日

2018-10-11 列印
■何林恬兒（左二）與徐子淇（左三）等好友擺出靚甫士合照。網上圖片
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　　名媛何林恬兒前晚獲閨密為她預祝生辰，出席名媛包括徐子淇及邢李㷧大女邢嘉倩，均是城中媽咪級靚太。

　　何林恬兒也開心地在網上貼出了幾張與閨密共度快樂時光的相片，身為人母的她與徐子淇亦難得可以暫放下子女，抽空一晚來個閨密之夜，互相分享婚姻及家庭樂事。

　　她們更站在中環的石板街擺出靚甫士合照，何林恬兒在相片加上「Sex in the City」字句。生日大餐後當然要切蛋糕慶祝，徐子淇更頑皮地將忌廉抹在何林恬兒面上，何林恬兒以英文留言道，「幸運地有這班好友，但有些卻非常頑皮和惡作劇」。

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