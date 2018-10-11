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Jan期待與潘燦良演舞台劇

2018-10-11 列印
■左起：潘燦良、楊詩敏與Jan為明年演出的舞台劇宣傳。
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　　由陳奕迅主演的ViuTV劇集《短暫的婚姻》將搬上舞台，潘燦良、林海峰（Jan）與楊詩敏昨日出席記者會，宣佈舞台劇版將於明年1月公演。

　　首度合作的Jan與潘燦良互笠高帽，Jan透露當年在舞台劇頒獎禮首遇潘燦良，大讚他有魅力。潘燦良則謂有看過當年「軟硬天師」的舞台劇《笑之大學》，覺得二人的演出滴水不漏。雖然二人均期待合作，但原來只得一場對手戲，大呻可惜。

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