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﻿買沙律兩母女食

2018-10-11 列印
■阿徐買兩盒沙律返家，準備同女兒撐枱腳。
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　　另一晚7時許，阿徐着白tee配牛仔褲casual look獨自現身銅鑼灣時代廣場city'super。戴cap帽嘅佢戴咗抽誇張耳環，離遠都望到佢啦！見佢買咗兩盒沙律、再買咗半打生蠔及長蟹腳，就畀錢走人。然後落停車場，揸番架配上自訂車牌嘅Suzuki紅色車仔返家。
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