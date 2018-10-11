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﻿阿徐爆Eason偷影女兒比賽

2018-10-11 列印
■右起：徐濠縈、馮盈盈和Jessica C.昨晚出席開幕活動。
■Eason熱愛網球，前日與李娜作賽。資料圖片
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　　徐濠縈、馮盈盈和Jessica C.昨晚應邀出席一開幕活動，談到經營的時裝店結業，阿徐稱尾期工作交由同事和拍檔處理，故較多時間玩滑水。老公陳奕迅（Eason）前日與李娜作賽，阿徐稱Eason也叫她和女兒康堤一起打網球，不過自己寧願去滑水；她更爆Eason曾匿在球場觀眾席遠距離偷影女兒參加手球賽的過程，但過程不能讓女兒知道，因她享受自由生活，倘若被認出便有壓力。

　　另外，馮盈盈透露跟醫生男友暫未有結婚打算，但承認有置業計劃，所以對方會以「首置」名義先買樓，然後才輪到她買樓，不過她暫時未有首期。
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