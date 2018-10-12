﻿修讀博士兼做研究 陳慧珊呻少時間陪女兒

陳慧珊昨日出席奧比斯活動，老公鍾家鴻都有撐場，更充當攝影師為她拍照。



正修讀博士學位課程的陳慧珊透露，現籌備一個有關教育和聯繫的研究Project，希望凝聚更多人，發放正能量，但詳情保持神秘，只謂很快就會公佈。她說現在讀書不比年輕時，的確會辛苦一點，還要籌備Project，問會否少了時間陪女兒？她說：「一定會，所以現在會以女兒和Project優先，女兒現在讀Year 7，我不是會陪她一起做功課的媽咪，亦不會Check她，如果她需要我幫忙會來問我，她都好自律，會自己學習，可以長時間坐喺度睇書畫畫。」