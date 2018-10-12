技癢開騷以歌會友 ﻿周啟生﻿﻿讚陳奕迅好乖仔﻿

相隔5年，資深音樂人周啟生再次踏上舞台舉行個人演唱會，他坦言開show係因為技癢！而且人到了57歲應該背負社會責任，所以今次個唱亦會為東華三院自閉兒童籌款，好有意義。周啟生同時大讚陳奕迅(Eason)舉行一場不售票小型音樂會以招待弱勢社群欣賞的構思非常好：「佢好乖肯聽我講，佢絕對要咁做，搵咁多錢應該回饋社會，有時唔係講錢，主要係攞個心去關心人，最好開紅館慈善show，將歌酬送晒畀窮人。」採訪：方騫平



周啟生《Electric Dreams演唱會》將於11月2及3日舉行。音樂全部電子化，再加埋9人樂隊提升音效，故成本好貴，「基本上唱兩場得2000幾個位，就算坐滿觀眾都賺唔到錢，不過由細到大作曲都唔會為結果而做，做人唔好咁計較成就先會更大。今次我身份係歌手，到時會彈少啲，主力演繹經典歌《天長地久》、《離鄉別井》及伴隨成長嘅好歌《笛子姑娘》等，而契爺胡楓同黃百鳴會做表演嘉賓。為演唱會我有6隻新歌㗎，其中有首抒情英文歌係講舊居《蘇屋邨》，感慨細個時乜都冇，o依家乜都有，食得好住得好，反而冇以前咁好，慨歎社會、環境差咗，氣候又反常，歌曲讀白仲提及舊鄰居許冠傑、蔡楓華同黃家駒O添。」



欽點大仔做音樂總監



今次演唱會周啟生欽點35歲大仔周樂做音樂總監：「喺大仔3歲左右就離婚，一直同佢關係都唔太好，直至大仔做咗爸爸，知道做爸爸唔容易終於和好，佢好乖好勤力，之前做過李克勤、阿倫音樂製作人，都算係承繼衣砵啦。二仔周爵有自閉症，雖然生得高高大大，但有時行為似4歲小孩，佢媽媽梁晶瑩冇現身10年，一直由我同現任太太照顧，佢教曉我點樣去做一個好爸爸，點樣去關心人，佢唔係我個包袱。至於7歲細女會幫我錄演唱會開場白，不過佢怕醜唔敢上台。」



