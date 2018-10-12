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﻿姜濤景黛音合作《退休》

2018-10-12 列印
■姜濤（左）和Anson將與景黛音合作拍劇。
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　　ViuTV昨舉行發佈會公佈明年新節目，除新一季《全民造星》外，亦會開拍多部劇集，憑《造星》人氣急升的姜濤、Anson Kong、Ian和Lokman將首次主演新劇《信任的遊戲》；姜濤和Anson更會與息影31年的景黛音，合演新劇《退休女皇》。姜濤和Anson最近忙於備戰《造星》決賽，姜濤亦否認自己「贏硬」。
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