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﻿「皇后」秦嵐晒女人味

2018-10-12 列印
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　　內地人氣宮廷劇《延禧攻略》曲終人散，不過劇中的「富察皇后」秦嵐人氣未有減退，早前應國際知名品牌卡地亞邀請，聯同眾內地當紅女星包括唐嫣、張天愛、景甜、佟麗婭、王麗坤及童瑤，齊率先佩戴品牌最新的Ballon Bleu de Cartier系列腕錶，展現現代女性的優雅風格，宣傳照中的秦嵐溫柔婉約，亦盡露自信與女人味！

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