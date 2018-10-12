苦等25年開處男騷 ﻿孫耀威﻿﻿預告隨時裸唱﻿

苦等25年，45歲孫耀威（Eric）終於在11月16及17日假九展舉行處男香港演唱會《Hysteric Life In Concert 2018》。對於夢想成真，Eric未演出先興奮：「其實多年來呢個show嘅Rundown一直喺我腦入面，之前我無聊到喺電腦整咗個Power Point，好似人哋見工啲proposal咁，一吹雞就可以即時搵人埋位，所以再唔開show，內容愈嚟愈多就好似便秘冇得痾咁，會谷到爆！好彩轉公司後及時可以幫我解決『急事』。」Eric身心都舒服晒！



最近孫耀威除了積極到維園練滾軸溜冰外，每日用4個鐘來健身操肌，晚上會去跑步，現在已瘦了近6KG兼有4塊腹肌。他一臉滿足道：「o依家成個人結實咗，有次我趴喺度睇書，老婆陳美詩(Macy)話我有乳溝，加上肌肉大大嚿，應硬得硬，佢忍唔住話我好sexy，身形有料到呀！我唔使做史太龍，做李小龍就夠。啲人問我操成咁係咪要騷肌？但其實我唔係咁膚淺嘅，肌肉愈結實係幫到我用丹田唱歌同跳舞啲step會靚啲。不過，如果觀眾反應熱烈，除晒都冇所謂，我底線係裸唱，因為個舞台係我嘅，你理得我會做乜呀。畀個貼士大家，我個人做乜都可以去得好盡，如第一次飲酒會飲到斷片；溜冰要踩到凌晨兩點；做功課可以做足三日兩夜；一次過食7碗飯…好多無可能嘅事都會發生喺我身上。」



目前孫耀威正節食中：「我好中意食嘢㗎，戒食係會令自己有情緒病，但食咗又怕做錯事，不過都要大讚老婆，佢真係好體諒我，唔想引誘我食嘢，有次訛稱好飽唔使食晚餐，點知半夜發現佢偷偷哋出去廚房開餐。今次演唱會佢好似我第2個腦袋咁，大小事務都會幫手打點，有時我沖沖吓涼，或者如廁時有新靈感就會叫佢幫手mark低，佢好重要。」暫時他無意搵表演嘉賓，笑言咁難得有個主場，幾大都要霸實先。



採訪：方騫平、宋家旋 攝影：謝民光



化妝：江中平@江中平化妝室 髮型：Lobo@ hiar corner 場地：享福







