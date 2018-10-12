26歲Selena情緒崩潰 被送入精神病院

一直熱衷玩社交網的26歲美國女歌手Selena Gomez，其ig高達1.44億位跟隨者。曾自爆患抑鬱症達五年的Selena，上月24日突然宣佈暫別ig，疑似忍受不了網民惡評的她有感而發：「請記住，負面評論是很傷人的。」



昨日有外國媒體報道，去年接受腎臟移植手術的Selena，9月底時因白血球指數過低，治療後未有好轉引發情緒激動而入院數日。到了上星期，Selena的白血球指數仍然偏低，情緒再次崩潰的她又入院，更一度失控拔走手臂上的靜脈注射導管，最後被轉送往精神病院。有指Selena近期情緒波動皆因受舊愛Justin Bieber與Hailey Baldwin已結婚傳聞所影響，令情緒病復發。



