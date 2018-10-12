開「成人」show ﻿農夫﻿﻿唔敢勞煩Do姐子華神﻿

組合農夫將於11月舉行6場《農夫十八歲生日快樂演唱會》，開騷前夕，成員C君就喺社交網上載一張跟子華神同張達明的合照，仲留言暗示相中人有可能做嘉賓，搞到一班網民超興奮。對於嘉賓是否子華神？農夫即否定：「完完全全唔係做嘉賓呀，只係嗰晚食飯post相引起誤會，我哋唔敢搵佢哋做嘉賓，上次搵子華拍演唱會片都畀佢講咗兩年呀。」 採訪：方騫平



髮型：Renton Hung@La Chioma 化妝：Manyee Lau 場地：帝盛酒店



雖然係一場誤會，但C君和陸永就強調絕對有邀請子華、達明同埋Do姐嚟睇show，問到食飯當晚，兩位棟篤笑猛人可有過料醒吓他們？陸永大笑抵死說：「有！係6場8串3連贏位置Q。」



開Show唔係等錢使



去年11月，農夫開了6場《等錢洗世界巡迴演唱會》，事隔一年再開6場show，不過，今次唔係因為等錢使而開，C君說：「之前做訪問時有記者提醒我哋，原來今年係我哋成軍18年，所以畀到靈感我哋有呢個搞作！」陸永就補充：「要搞清楚，今次完全唔係《等錢洗世界巡迴演唱會》part 2，係由頭度一個新嘅show。(唔怕兩個show相距太近咩？)唔怕，有人建議我哋開part 2演唱會，咁就唔使諗內容簡單好多，不過我哋又唔想咁做，反正係講18歲生日，有好切合主題嘅內容、故事喺背後，可以重拾過去嘅回憶，而且做埋今次之後要過好幾年先再做show，因為開一個show勞心勞力，諗到頭都爆。」



重溫過去，陸永睇返舊相形容係不堪入目，C君仲鬼馬話：「肯定18年前鍾意我嘅朋友係有眼無珠嘅，呢個人咁嘅樣？嘩，人唔似人！唔只唔可以行上台，就算上月台都畀人推走，警察查身份證都為呢兩個人而設。」陸永加多句：「至今我哋keep住樣衰嘅，Do姐鬧我哋係乞兒，以前係乞乞兒兒咁，但最近鬧就係夾硬嚟喇！」



