BIGBANG勝利帶食炸雞 ﻿祖兒笑言：﻿﻿名留青史﻿

本月19日推出國語專輯《答案之書》的Joey，早排先與8名舞蹈員飛到台灣拍攝新歌《亞亞亞》MV，近日已秘密飛往韓國，並與天團BIGBANG成員勝利見面。
曾自認情迷BIGBANG的Joey與勝利拎住炸雞合照，並開心留言：「昨晚他坐着我旁邊，我忍不住想着歌詞，名留青史最後勝利不止有一種，各位觀眾，另外一種叫……勝利帶我吃炸雞」。祖兒又上載社交網限時動態，見她邊自拍邊講「美味」的韓文，獲勝利糾正發音。有網民竟笑指一向愛廣結良朋的勝利「確實是交際花」，帶祖兒去食雞，O氹得對方甚開心呢！
股王騰訊，神話不再。美股急挫，觸發全球股災，恒指昨天急瀉，收報二萬五千二百六十六點，跌九百二十六點，騰訊連跌十日，收報二百六十七元，連跌十日後，市值一共蒸發近六千億元。 恒指昨早裂口低開八百點...
2018-10-12
對於美國副總統彭斯早前在演講中聲稱，中國的「成功在很大程度上是由美國在中國的投資所推動的」，在過去的二十五年裏「我們重建了中國」一說，中國外交部發言人陸慷對此進行回應稱，彭斯的觀點完全不符合事實，邏輯...
2018-10-12
今年七月，一些肥胖遊客在希臘著名旅遊區聖托里尼（Santorini）騎驢走過狹窄山路的照片引起動物保護主義人士關注。他們認為驢子走在山路上本已困難，還要背負肥胖的遊客，實是不堪重負。據英國《太陽報》報道，希臘政府已實施一項新措施，在很受外國遊客歡迎的度假小島聖托里尼上頒佈禁令，禁止過重的遊客騎驢仔，因為當局發現有些驢仔負荷過重，脊椎受損。 許多遊客都願意付錢，騎驢仔從沿岸地區爬上陡峭的山坡，前往島上的主要城鎮。該舉動常常引起當地的動物權益團體的關注。報道還稱：驢子還一周連續工作七天，牠們沒有休憩和飲水，這一切都令到驢仔操勞過度，及脊椎受損。而在希臘政府的新規例下，任何想付錢...
2018-10-12
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，香港置業高級聯席董事朱永健表示，西灣河嘉亨灣1座高層E室，面積493方呎，兩房間隔，望山景，成交價990萬，呎價20081元。據悉，新買家為外區換樓客，業主...
2018-10-12
昨日發生十月環球小股災，主要由美股杜指周三大跌800多點引發。不過，作為「始作俑者」的杜指，由於當地通漲數據溫和，昨晚開市略見企穩，並且一度微升數十點，投資者鬆一口氣，但及後杜指再轉跌，截至昨晚十一時...
2018-10-12
成功變革的英格蘭雖然在今夏俄羅斯世界盃勇奪殿軍，但中場創造力不足的問題成絆腳石，包括四強被克羅地亞技術性擊倒。三獅領隊修夫基有見及此，在今晚歐洲國家聯賽A4組作客再鬥格仔軍團，徵召多位具創造力的新生代，當中去年助幼獅成為世少盃冠軍的十八歲天才翼鋒查頓辛祖，就是激活球隊鋒線的新希望，一於捧主勝。（奇妙電視77、有線602、662台周六凌晨2:45直播） 去年助幼獅勇奪世少盃的翼鋒查頓辛祖，獲全國寄予厚望。身為首位入選英軍的千禧後，他去夏毅然決定離開曼城，更拒絕曼聯等豪門的邀請，轉赴德國加盟多蒙特，經過一季的適應後，在今季大爆發於各賽事為蜂軍交出八次助攻，暫時在歐洲五大...
2018-10-12
法國品牌推出升級版蒸煮食物攪拌調理機，一邊機身備高效攪拌器，另一邊則有雙層獨立蒸氣機，六合一功能，一部機搞掂！文：阿卓爸爸 圖：何健勇 產品查詢：2422 8552 配備湯汁盤及托盤 ...
2018-10-12
百足咁多爪的王祖藍，最近首次執導賀歲片《你咪理，我愛你！》，碌盡人情咭搵嚟多達60個主角參與演出，其中老友王菀之更一人分飾三角；日前在山頂拍攝一場婚宴戲，菀之化身恨嫁伴娘，狂搶花球相當落力。不過，老友...
2018-10-12
近日股市連跌，為經濟敲響警號，適逢特首公佈《施政報告》，她對當今環球金融風險，輕輕帶過，卻未提具體措施，防範金融風暴來襲。 《施政報告》提到「單邊主義抬頭，中美貿易戰摩擦愈演愈烈，本港亦難獨善其身，這場看來難以避免的衝突提醒我們，香港作為外向型經濟，必須時常保持警覺性，作好預防和裝備，應對突發事件……」對經濟存在下行風險，診了症卻沒有備藥，要知道，距上次○八年金融海嘯已有十年，不少專家預言新一場風暴正在醞釀中，其殺傷力難以想像。 美國總統特朗普四處點火，除了質疑各貿易夥伴，以求扭轉貿易逆差之外，昨天還批評聯儲局加息導致美股下跌。由於特朗普舉措存在太多變數，令國際金融風險驟增...
2018-10-12
前香港冠軍騎師莫雷拉，於上周二參加日本中央競馬會的騎師考試，首部分試題內容有關賽事條例，全部問題均以英語作答。然而，莫雷拉昨日接獲通知，其考試未能取得及格成績，而他可以申請在明年一月三十日再次參加考試。 莫雷拉於昨日下午作停賽前一戰，在大井競馬場出戰一場二級賽事，他在接受記者查詢時坦言，今次考試「肥佬」令自己在日本長期發展的計畫受挫，確實感到非常失望，不過他會以平常心看待此事，現時首要任務是完成與日本中央競馬會的合約，其合約將於本月底正式屆滿。 同時莫雷拉亦已另外申請，由十一月初至十二月十日在日本客串，目前只待日本中央競馬會批准，他會利用這段期間，與家人詳細研究個人未來計畫...
2018-10-12