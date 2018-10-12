BIGBANG勝利帶食炸雞 ﻿祖兒笑言：﻿﻿名留青史﻿

近日到韓國的容祖兒(Joey)，昨日大晒與BIGBANG成員勝利見面兼齊齊食炸雞的合照，Joey還開心以歌詞留言：「我忍不住想着歌詞，名留青史最後勝利不止有一種。」圖：網上圖片



本月19日推出國語專輯《答案之書》的Joey，早排先與8名舞蹈員飛到台灣拍攝新歌《亞亞亞》MV，近日已秘密飛往韓國，並與天團BIGBANG成員勝利見面。



曾自認情迷BIGBANG的Joey與勝利拎住炸雞合照，並開心留言：「昨晚他坐着我旁邊，我忍不住想着歌詞，名留青史最後勝利不止有一種，各位觀眾，另外一種叫……勝利帶我吃炸雞」。祖兒又上載社交網限時動態，見她邊自拍邊講「美味」的韓文，獲勝利糾正發音。有網民竟笑指一向愛廣結良朋的勝利「確實是交際花」，帶祖兒去食雞，O氹得對方甚開心呢！



