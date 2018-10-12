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婚宴浪漫喜帖曝光 陳展鵬明娶單文柔

2018-10-12 列印
■陳展鵬和單文柔將於明日拉埋天窗。
■陳展鵬和單文柔上月宣佈婚訊。
■展鵬與單文柔的喜帖設計精美。
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　　視帝陳展鵬（Ruco）將於明日迎娶拍拖年半的單文柔（Phoebe），繼日前準新娘Phoebe獲一班港姐好友，包括劉穎鏇、魏韵芝等安排婚前派對後，一對準新人向摯親好友派發的喜帖亦告曝光。

　　展鵬和單文柔的喜帖以精美盒子盛載，喜帖藏在他們的浪漫婚照之中，別出心裁，以中英文雙面印刷，英文一面白底金字，印上一個由「RP」組成的標誌；中文印刷一面跟足傳統，以紅底金字，寫上一對準新人明晚假中環四季酒店擺酒，期待與親友分享結婚的喜悅。

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