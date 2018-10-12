﻿老婆心痛 王祖藍首做導演30小時無瞓 大肚李亞男外賣牛肉麵慰夫

百足咁多爪的王祖藍，最近首次執導賀歲片《你咪理，我愛你！》，碌盡人情咭搵嚟多達60個主角參與演出，其中老友王菀之更一人分飾三角；日前在山頂拍攝一場婚宴戲，菀之化身恨嫁伴娘，狂搶花球相當落力。不過，老友始終唔及老婆李亞男咁細心，知道祖藍掛住開工，唔單止通頂無瞓，仲冇啖好食。頂住7個月大肚的亞男，親自去賭王千金何超蓮開設的台灣牛肉麵店買外賣送到現場，不過抵死的祖藍對於老婆溫馨慰夫舉動，竟然回應：「當愛已成習慣！」搞到亞男忍唔住摑他兩把，不過佢哋咁恩愛，當然係玩吓啫！



祖藍話首次做電影導演，竟然揀咁冷門音樂劇題材，只因是多年情義結，「我一直都好鍾意音樂劇，唔拍過我唔會死心，而呢套百老匯音樂劇係最易入口，就算未睇過音樂劇嘅觀眾都會接受到。不過題材係冷門㗎！所以無論搵投資者定係搵演員都食咗好多檸檬，但呢個唔係最困難地方，反而傾版權花咗好多間，幾個月前先搞掂晒，夾埋賀歲檔上映，得番20日時間正式拍攝。」



人情債有排還



好彩祖藍10年前已負責將該百老匯音樂劇，改成由風車草劇團演出的粵劇音樂劇《你咪理，我愛你，死未！》，所以對該故事極之了解，慳了不少前期準備時間，加上不少好似菀之等好朋友，甫開波便答應演出，「呢個圈好難得有個王菀之咁嘅人，同我一樣咁鍾意音樂劇，所以我一問佢就應承，仲好投入同緊張個演出。其實今次真係拍咗好多人膊頭，呢啲人情我會慢慢還嘅。」



由於要邊剪片邊拍攝，祖藍當然會無乜時間休息，這天晨早4點又要到現場準備，無瞓接近30小時，令老婆亞男相當心痛，知道祖藍為食專登打電話問老公想食乜，頂住大肚都即刻去買畀佢食，相當細心。等咗個幾鐘，下午3點見亞男攞住大包小包至愛的牛肉麵外賣到場，祖藍即時笑晒口，雖然嘴裏得戚話：「當愛已成習慣！」仲哼了兩句張學友呢首名曲，但邊大啖咁食，見亞男整理外賣時又會細心扶住老婆，其實祖藍個心勁甜。不過，見到祖藍咁口硬，亞男即回敬他兩把掌，仲話：「我山長水遠排咗一個鐘頭隊，抬咁多嘢上嚟，佢冇任何讚美同讚賞，只係話習慣，我冇嘢好講啦！」亞男講就係咁講，轉頭咪sweet爆咁坐喺祖藍身邊陪佢開工囉！撰文：杜淑霞 攝影：李維隆