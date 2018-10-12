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﻿王之瞓身演恨嫁伴娘

2018-10-12 列印
■已為人妻嘅菀之，演繹起恨嫁一面，竟然相當到位，搶贏花球嗰吓恨嫁得嚟又勁可愛。
■戲中跟凌文龍演一對的湯怡，這天單拖參加婚宴。
■為食伴娘細細粒（陳嘉佳），人哋搶花球佢掛住食雞脾。
■最強姊妹團除有菀之和細細粒，仲有陳明恩和吳沚默。
■一對新人由祖藍演藝同班同學梁嘉琪和湯駿業演，英文名仲搞鬼同快餐店一樣。
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  菀之在戲中會分飾三個角色，分別跟白只一對的「騎呢宅女」；跟方力申一對的「斯文女」；以及當日探班演繹的恨嫁伴娘。菀之話本身是呢個音樂劇鐵粉，「粵語版我睇過三次，因為角色有趣對白又抵死，仲要係4個演員演晒咁多角色，但係冇諗過自己做，所以祖藍未問完我已經答應，同埋好想幫手實現呢個夢想。」
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