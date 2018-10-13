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同好友開心Share ﻿拉姑 ﻿﻿請食雪糕教揀魚子醬﻿

2018-10-13 列印
■戴眼鏡個樣好cute嘅拉姑，成日被影到去呢間店買雪糕。
■食得超開心嘅拉姑，哄埋好友陳淑芬（右）身邊。
■拉姑一邊食雪糕，一邊教友人揀魚子醬。
■身穿白衫嘅拉姑和一身鮮紅色嘅陳淑芬帶頭行好搶眼。
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　　本月26日就踏入67歲嘅拉姑，生活超級悠閒，連外表都勁保鮮。日前晚上，見拉姑和老公鬍鬚Kong帶隊落銅鑼灣時代廣場超市，請好友歎佢至愛嘅日式雪糕。美魔人妻仲笑笑口教友人揀魚子醬，有個廚神仔霆鋒，零舍識食好嘢啦！ 採訪 ︰ 梁志明

　　日前晚上8時，戴黑框眼鏡、成功又減齡嘅拉姑，約咗好友陳淑芬等人去銅鑼灣飯局。

  其後，拉姑帶隊去時代廣場超市，歎日式軟雪糕做甜品。拉姑同店員好熟，有傾有講，佢落力問友人鍾意咩口味，丈夫就負責落單畀錢。眾人圍埋一齊食，有得食雪糕嘅拉姑笑得好開心。其間，拉姑見身邊有個魚子醬專櫃，就同友人講吓食經。話晒有個「Chef Le Mon」廚神仔霆鋒，煉成「金舌頭」嘅拉姑，魚子醬又點難到佢。見佢滔滔不絕咁講解，又不時指住櫃內嘅魚子醬，成個食家咁款。最後大家食完雪糕，就齊齊上地面，分頭坐車走人。

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