與男友玩鬼屋狂叫 ﻿馮盈盈﻿﻿被讚有娛樂性﻿

馮盈盈昨日出席一個喪屍館開幕活動，她笑言曾試過與男朋友入鬼屋玩，但因為自己太害怕而反應過激，男朋友竟指她有娛樂性。本報記者



馮盈盈出席一個喪屍館開幕活動，她直言很怕睇鬼片玩鬼屋，所以剛才試玩時玩到一頭汗，又被喪屍嚇到尖叫和跪地，要陪玩的工作人員拖着她行，她說：「有朋友陪時都會玩，都有和男朋友一起去玩，他不會被我的反應嚇到，反而會覺得好笑，說我有娛樂性。」



馮盈盈又說讀大學時曾有男仔約她玩鬼屋，雖然她對對方有好感，但覺得玩鬼屋要和有安全感的人入去，所以最後拒絕了對方，才遇到現在的男朋友。盈盈笑言會在喪屍館最後一日帶男朋友來玩，慶祝二人拍拖周年，又說日後有機會拍鬼片，會做足防禦措施，包括食蒜頭、露額頭、求平安符等。



