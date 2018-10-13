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JW疑患盲腸炎虛驚一場

2018-10-13 列印
■JW與關楚耀為澳門演唱會宣傳。
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　　JW（王灝兒）與關楚耀昨日到澳門宣傳即將在當地舉行的演唱會，JW透露早前腸胃不適前往求醫，醫生按她腹部兩下便告知是患上盲腸炎，但她卻心生懷疑，因為覺得盲腸炎的疼痛跟她不一樣，所以另覓醫生求診，確定只是患上腸胃炎。她說：「嚇得我！最主要因為我忙到無時間入院，好彩現在只須服藥。」JW又稱早已開始為演唱會進行瘦身大計，希望可以減到10磅。

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