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BOYZ開騷苦練側手翻 關智斌公開「豪宅」宣傳

2018-10-13 列印
■關智斌（左）和張致恆即將會開演唱會。
■今年張敬軒（中）在紅館開個唱請了BOYZ做嘉賓。資料圖片
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　　BOYZ成員的關智斌（Kenny）和張致恆（Steven）前晚出席活動時，透露正為二人開演唱會密鑼緊鼓綵排。問到可會重演當年的招牌動作側手翻，Steven即說：「絕對冇問題，我一定得，因為側手翻最簡單。」但Steven對Kenny做唔做到感懷疑，Kenny即說：「我乜都得，不過大家老咗少少就要小心啲。」

　　為了宣傳演唱會，Steven早前拜訪Kenny家居，令Kenny豪宅曝光，Kenny連聲否認：「稱唔上係豪宅，其實地方好細，只係我有品味裝修得靚。」問他裝修前可有向張敬軒取經，他表示：「我哋風格唔一樣 ，佢嗰啲好宮廷好英倫嘅感覺，我嗰個現代感重。」Kenny坦言原本是想拍片宣傳一下，沒想過片段出街後有咁大反應，慶幸開售門票那天已售清。

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