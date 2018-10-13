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孖吳浩康開騷 洪卓立變喊包

2018-10-13 列印
■洪卓立（右）和吳浩康入行多年首度合作開騷。
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　　洪卓立和吳浩康前晚在旺角麥花臣場館舉行演唱會，兩人首度合作開騷，獲老闆楊受成與太太、洪卓立的女友湯怡等到場支持。洪卓立在演唱會上，連番變成「喊包」，其中唱《帶着骨灰去旅行》時更低頭完全唱不下去，要吳浩康臨時頂唱。洪卓立和吳浩康又將過往網民對他們負面的傳聞拿來談論，其中吳浩康屢被指使女友錢，他直認因這負面傳聞而鬱在心裏多時，又說：「你可問每一個和我分開了的女友，有冇錢銀瓜葛、有冇不滿！」

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