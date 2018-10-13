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﻿生腎石無咗半條命 暴瘦陳貝兒睇中醫保命

2018-10-13 列印
咳住尋醫 ■咳咗兩星期嘅Janis抽空睇中醫「保命」，醫師指她氣虛血弱，手腳冰冷，要花好長時間調理身子。
硬撐拍攝 ■陳貝兒拍《嫁2》要到訪7個國家，日拍夜拍辛苦到癲，不過鏡頭前她仍然保持笑容及良好狀態。
腎石入院 ■上周，陳貝兒腎石入院，好彩有「相依為命」的家傭 姐姐悉心照顧。
享受單身 ■Janis好享受單身生活，唔急於搵第二春，所以堅持唔會拍散拖。
中藥作伴 ■陳貝兒拎住大袋中藥搭地鐵，睇嚟未來幾個月要日日食中藥。
深刻印象 ■《嫁2》中，香港女生在蘭桂坊港跟土耳其男發生一夜情後變成一生一世的愛情故事，令陳貝兒留下深刻印象。
動感位 《嫁到這世界邊端2》中，Janis話港女秋仔和韓國Oppa暢勇至死不渝的愛好有韓劇《藍色生死戀》feel亦最打動她，「自己要先學自己照顧自己，唔好麻煩到人。之前最無助好彩有工人姐姐，佢陪住我嘔，真係好錫我！其次最特別係土耳其一集，講一個女仔喺蘭桂坊發生一夜情後變為一生一世嘅故事，現在女仔已定居土耳其，與老公誔下兩名可愛仔女。」
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        由陳貝兒(Janis)主持的TVB節目《嫁到這世界邊端2》繼續尋訪嫁到異鄉的香港人妻，頭兩集講到患有急性腎衰竭的港女秋仔和韓國Oppa暢勇之間至死不渝的愛，感動人心，節目出街時Janis都失守再喊過。她坦言，見到幸福人妻感懷身世，為別人幸福婚姻流下開心淚。回復單身一年，陳貝兒寄情工作忙到病，7月赴歐洲多國拍攝《嫁2》時已在土耳其中暑，日前又生腎石劇痛要留院兼狂咳兩個星期，病到面青口唇白冇晒胃口。本周一下午，暴瘦陳貝兒獨自去佐敦睇中醫「急救」保命。

        當日下午三時，戴住太陽眼鏡，着住乾濕外套，身形好單薄嘅陳貝兒現身佐敦一所舊樓睇中醫，一臉病容的她掩住咀咳過不停。唔少候診病人認出她，都忍唔住上前問候，叫她好好保重身體。現場所見，醫師為她把完脈後嚴肅地「教訓」她幾句，陳貝兒聽其教誨，不斷點頭，之後拎住一大袋中藥離開，再匆匆忙忙坐地鐵過海。據知，自從Janis健康亮起紅燈後便中西醫雙管齊下，希望盡快康復。

氣虛血弱要休息

　　事後問到她的病情，她輕鬆說：「我ok，只係呢期特別多事，不過都好多謝大家嘅關心，只係呢排轉天氣導致氣管敏感咳啫，之前生腎石入院時有檢查身體，報告正常，西醫話我飲水唔夠，所以聽埋醫師意見，話我飲水、休息都唔夠，搞到氣虛血弱，叮囑我要多休息，食清淡啲。其實壓力大都係病因，因為第一集節目受歡迎，希望《嫁2》仍然感動到觀眾，好彩睇到網民反應不俗，有男觀眾話以為自己冇咗淚腺，點知睇完都被搞喊。」

港女有情有深度

　　《嫁到這世界邊端2》先後到訪法羅群島、瑞典、波蘭、希臘、土耳其及以色列等7個國家進行拍攝，Janis出trip50日，期間太辛苦，於土耳其尾站飲唔夠水中暑入院吊鹽水。她笑說：「今輯感動程度比上次有過之而無不及，要買定紙巾，仲以為自己已流乾眼淚唔會再喊，點知諗返自己經歷都係忍唔住，仲搞喊每個人妻！見證到佢地為咗『跟佬走』可以放低朋友同親人，為愛情義無反顧真係好勇敢，證明港女唔係咁膚淺，好有深度，可以為愛情付出同犧牲。」

Ready識新朋友

　　陳貝兒已搞掂離婚手尾，而且願意接受緣份安排：「都有朋友介紹我結識新朋友嘅，隨緣啦，我對緣份及愛情有信心，反正一個人狀態都開心，好享受呢個狀況，唔使顧及身邊人感受，包袱少咗，始終有段關係唔可以自私。不過最近連番『出事』，朋友取笑我係dry到病，哈！我唯有飲多啲水滋潤自己，大家都要記得每日飲兩公升水先足夠呀。」

採訪：方騫平　攝影：張詠森

髮型：Lupus Chui @ Orient4（訪問）

化妝：Henry Li 　服裝：MAX&Co.
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