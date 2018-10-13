﻿生腎石無咗半條命 暴瘦陳貝兒睇中醫保命

由陳貝兒(Janis)主持的TVB節目《嫁到這世界邊端2》繼續尋訪嫁到異鄉的香港人妻，頭兩集講到患有急性腎衰竭的港女秋仔和韓國Oppa暢勇之間至死不渝的愛，感動人心，節目出街時Janis都失守再喊過。她坦言，見到幸福人妻感懷身世，為別人幸福婚姻流下開心淚。回復單身一年，陳貝兒寄情工作忙到病，7月赴歐洲多國拍攝《嫁2》時已在土耳其中暑，日前又生腎石劇痛要留院兼狂咳兩個星期，病到面青口唇白冇晒胃口。本周一下午，暴瘦陳貝兒獨自去佐敦睇中醫「急救」保命。



當日下午三時，戴住太陽眼鏡，着住乾濕外套，身形好單薄嘅陳貝兒現身佐敦一所舊樓睇中醫，一臉病容的她掩住咀咳過不停。唔少候診病人認出她，都忍唔住上前問候，叫她好好保重身體。現場所見，醫師為她把完脈後嚴肅地「教訓」她幾句，陳貝兒聽其教誨，不斷點頭，之後拎住一大袋中藥離開，再匆匆忙忙坐地鐵過海。據知，自從Janis健康亮起紅燈後便中西醫雙管齊下，希望盡快康復。



氣虛血弱要休息



事後問到她的病情，她輕鬆說：「我ok，只係呢期特別多事，不過都好多謝大家嘅關心，只係呢排轉天氣導致氣管敏感咳啫，之前生腎石入院時有檢查身體，報告正常，西醫話我飲水唔夠，所以聽埋醫師意見，話我飲水、休息都唔夠，搞到氣虛血弱，叮囑我要多休息，食清淡啲。其實壓力大都係病因，因為第一集節目受歡迎，希望《嫁2》仍然感動到觀眾，好彩睇到網民反應不俗，有男觀眾話以為自己冇咗淚腺，點知睇完都被搞喊。」



港女有情有深度



《嫁到這世界邊端2》先後到訪法羅群島、瑞典、波蘭、希臘、土耳其及以色列等7個國家進行拍攝，Janis出trip50日，期間太辛苦，於土耳其尾站飲唔夠水中暑入院吊鹽水。她笑說：「今輯感動程度比上次有過之而無不及，要買定紙巾，仲以為自己已流乾眼淚唔會再喊，點知諗返自己經歷都係忍唔住，仲搞喊每個人妻！見證到佢地為咗『跟佬走』可以放低朋友同親人，為愛情義無反顧真係好勇敢，證明港女唔係咁膚淺，好有深度，可以為愛情付出同犧牲。」



Ready識新朋友



陳貝兒已搞掂離婚手尾，而且願意接受緣份安排：「都有朋友介紹我結識新朋友嘅，隨緣啦，我對緣份及愛情有信心，反正一個人狀態都開心，好享受呢個狀況，唔使顧及身邊人感受，包袱少咗，始終有段關係唔可以自私。不過最近連番『出事』，朋友取笑我係dry到病，哈！我唯有飲多啲水滋潤自己，大家都要記得每日飲兩公升水先足夠呀。」



採訪：方騫平 攝影：張詠森



髮型：Lupus Chui @ Orient4（訪問）



化妝：Henry Li 服裝：MAX&Co.