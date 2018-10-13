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﻿偉仔獻聲揭序幕 嘉玲上海時裝騷群星力撐

2018-10-13 列印
■嘉玲以型格西裝Look現身其時裝騷綵排。
■嘉玲親力親為，為模特兒整理衣飾。
■陳喬恩和鄭元暢齊欣賞嘉玲的新一季時裝系列。
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　　劉嘉玲熱愛工作，忙於影視工作外，亦積極拓展其時裝事業版圖，前日再度以ANIRAC品牌創意總監身份率領團隊，參加上海時裝周並呈現最新的SS19系列。

　　親力親為的嘉玲，早前親赴古巴Havana探索兼尋找靈感，最終受到啟發；本季系列以「穿梭」作主題。她縱然行程緊密，不過前日一早到場與眾模特兒進行綵排，為時裝騷做好準備。嘉玲圈中人緣極廣，前日更獲不少藝人好友包括：陳喬恩、鄭元暢及參加內地真人騷《偶像練習生》的李長庚出席支持。梁朝偉雖未有現身，不過就提早拍下短片力挺老婆，片中偉仔讀出ANIRAC的口號「Anytime. Anyplace. Anywhere. ANIRAC」，正式為時裝騷揭開序幕；面對偉仔如此貼心，相信嘉玲定會甜在心頭呢！
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