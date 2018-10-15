煞科合照曝光 ﻿李晨消瘦﻿﻿面容憔悴﻿

內地女星范冰冰被揭用「陰陽合同」逃稅後「失蹤」多時，其未婚夫李晨據悉一直在美國拍攝劇集《七日生》，隨着范冰冰公開發聲明道歉後，李晨的近照亦曝光，只見他神情憔悴，面頰消瘦不少。本報記者



捲入逃稅風波的內地女星范冰冰早前已公開道歉兼承認逃稅，男友李晨亦公開表態支持女友，內地女星楊采鈺日前在社交平台分享相片時，令「消失」多時的李晨曝光，未知是否擔心女友的境況，見他的樣子明顯憔悴不少。



楊采鈺於社交平台貼出合照兼寫道：「Day139-煞青日，再見了，這個超長待機的夏天！」見到有份拍煞科合照的李晨面頰瘦了不少，人亦有點憔悴。而據知他跟楊采鈺及王千源等正拍攝劇集《七日生》，既然楊采鈺透露劇集已煞科，網友估計李晨也將返內地跟女友見面。



