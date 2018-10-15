陪子抗癌看破名利 Michael Bublé引退

四級颶風「邁克爾」上周三登陸佛州墨西哥灘市，重創當地，已釀至少十八宗死亡個案，而大西洋彼岸的南歐伊比利半島也罕見地受到一級颶風萊斯利（Leslie）侵襲。萊斯利周日凌晨在葡萄牙北部登陸，中心最高風力為每小時一百七十六公里，令到數百棵樹倒塌，超過一萬五千戶停電。 這是自從一八四二年，即一百七十六年來吹襲葡萄牙的最強大西洋颶風，幸而在登陸前已減弱為熱帶風暴。萊斯利於九月二十三日在中大西洋成形，由於沒有引導氣流，生成後在海面上徘徊多日，甚至在海面上打了一個蝴蝶結，壽命已達二十天。氣象預報公司AccuWeather曾將其形容為「殭屍颶風」，經多次迴轉後，萊斯利罕見地直撲南歐的伊比利...

2018-10-15