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陪子抗癌看破名利 Michael Bublé引退

2018-10-15 列印
■Michael為了兒子宣佈退出樂壇。
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　　43歲加拿大男歌手Michael Bublé近日忙為新碟《Love》宣傳，日前接受訪問時，突宣佈為五歲長子Noah退出樂壇。Michael表示前年獲悉囝囝患上癌症後，他立即停工照顧，雖然Noah已康復，但陪伴囝囝抗癌的日子影響了他對生命的睇法，他不再在乎名利，自言已完成最完美的專輯，在事業的高峰期離開是最好。曾四獲格林美獎的Michael與阿根廷女星Luisana育有兩子一女。

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