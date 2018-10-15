大病初瘉開騷無難度 ﻿Joe Junior﻿﻿誓要唱到80歲﻿

71歲「樂壇之寶」Joe Junior去年因為身體不適入了ICU，徘徊在鬼門關，因而錯失了紀念入行50周年的演唱會。通完波仔，健康返晒嚟，黑妹（李麗霞）再舊事重提為他搞Show，失而復得，令Joe Junior開心到不得了：「好感恩大家咁關心我，平日我做好多義工，唱歌畀老人家聽，帶好多歡樂畀佢哋，原來做得好事多真係好好㗎，可以嘅話我想唱到80歲，繼續貢獻社會。」採訪：方騫平



《Joe Junior跨越半世紀演唱會2018》將於11月3日假灣仔伊利沙伯體育館舉行，今年係Joe Junior入行51周年，他感激黑妹妹（Joe Junior特別叫法）幫他搞足10年演唱會，由他入行41年紀念演唱會至今。他說：「當年有人幫李龍基、方伊琪等搞演唱會，但自己就無人問津，有次黑妹車我去唱歌，她忽然提出：『我啲老友記個個都開過演唱會，爭你未開過，同你開番場啦！』我梗係開心，因為反應好ok，所以開到49周年，直至上年50周年因為身體不適開唔到，好彩今年可以補番。」



對於大病初瘉再站台唱歌， Joe Junior就話冇乜壓力，因為已功多藝熟，「唱咗咁多年都習慣啦，我好enjoy。喺樂壇多年仍可立足，代表有毅力、有堅持。唱歌收入都ok，總之人哋富貴，我唔使閉翳就得㗎嘞，最緊要有健康，去年深深感受到恐懼，真係好驚，唔係驚死，係驚痛，o依家我好乖，會小心飲食，唔好疲勞過度。」演唱會邀得修哥(胡楓)助興：「咁難先請到佢嚟，我同佢合唱幾隻廣東歌玩吓，修哥尤其鍾意《前程錦繡》、《沉默是金》，佢揀完我咪去學唱，要學好啲唔好唱錯歌詞，因為佢好嚴謹會鬧我㗎。我都會唱出香港人熟悉嘅懷舊靚歌，好似《獅子山下》同《親情》等。」問到可會請埋「四哥」謝賢及曾江，好讓四個小生台上合體重修舊好呢？Joe Junior笑說：「佢哋肯嚟我歡迎之至，爭光不少，但唔係我話事，佢哋貴人事忙，歌酬仲貴過我，我諗開一場唔掂，分分鐘開夠兩場先可以，我做細唔敢出聲，睇修哥能否安排啦。」



