辦慈善盆菜宴與長者歡聚 ﻿朱李月華﻿﻿暢談鴨脷洲街坊情﻿

朱李月華前日以主辦人身份、在鴨脷洲舉辦慈善長者盆菜宴，她坦言很慶幸自己在鴨脷洲長大，能夠生於斯長於斯，並說今次的盆菜宴很有意思！



本報記者



李樹福伉儷慈善基金及金利豐金融集團主辦的萬歲同歡慶金秋2018長者盆菜晚宴，前日於鴨脷洲大街公園足球場舉行，筵開112圍，金利豐行政總裁及執董朱李月華、胡楓、王敏德、蘇永康、阮兆祥及薛家燕等均有出席，與長者歡聚，場面非常熱鬧。



街坊鼎力支持善舉



今年已是第16年舉辦盆菜宴，朱李月華表示自己在鴨脷洲長大，今次盆菜宴亦很有意思，她說：「今日邀請了65歲以上的長者來吃盆菜，亦有很多90歲以上的長者，都派了70多封利是，當中有位一百多歲的長者，即代表香港生活質素好高，香港女性係全球最長壽的。」



朱太坦言對鴨脷洲的深刻印象是漁村同船廠，她憶起當年颱風溫黛襲港時，鴨脷洲跟市區斷絕聯絡，因為當時沒有船隻去香港仔。她亦談到住在鴨脷洲時，街頭到街尾的街坊都認識，這種鄉情非常厲害，亦很慶幸自己在鴨脷洲長大。朱太透露，前晚的盆菜宴獲得很多街坊贊助，12個團體聯合舉辦盆菜宴。



紅星助興大受歡迎



前晚有多位紅星出席，齊支持善舉，亮相時均大受歡迎。表演嘉賓之一的阮兆祥，表示今次是第三年參與，覺得跟長者相處的時間好珍貴，因自己的爺爺、嫲嫲及外婆都已離世。薛家燕則透露，現場長者還記得她是誰，更笑言自己年紀大，其實是一班長者看着她成長，她完成個唱後，亦會舉辦長者興趣班。問到男友是否已入屋？她笑道：「係呀！我係好入屋㗎！」



