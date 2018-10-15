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難忘錄《長大》爆喊 祖兒拍MV玩互換靈魂

2018-10-15 列印
■祖兒（左）和女演員在MV中「互換靈魂」！
■軒仔和變身「降兩度」的粉絲合照。
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　　容祖兒早前飛往台灣拍攝新歌《長大》MV，故事講述祖兒扮演的樂壇天后，與渴望成為歌手的女孩，一次互換了靈魂意外展開不一樣的人生。祖兒坦言錄音時，唱到「發了誓不容許平淡，才將小小的自我無限地放大」這句歌詞時一度爆喊，又難忘憑着傻勁成就現在的自己，她說：「希望大家一起找回當初單純的美好，再一次抓住曾經遺忘的夢想。」

　　另外，張敬軒昨出席演唱會DVD簽唱會，吸引逾500名粉絲迫爆現場，其中他更與化身成「降兩度」的粉絲齊自拍留念。講到推出新歌《百年樹木》，軒仔希望為稍後的樂壇頒獎禮爭取好成績，問今年爭男歌手獎是否無對手？他搞笑說：「好多喎，有林欣彤！（男歌手喎！）我當咗自己係『降兩度』，哈哈！」

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