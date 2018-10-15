上海開時裝騷 ﻿關之琳﻿﻿推親子睡衣贏掌聲﻿

關之琳（之之）成立服裝品牌Rosamund MOISELLE已兩年，今季和MOISELLE首度分開在上海時裝周舉行花生騷，之之笑言挑戰很大，首次嘗試設計親子睡衣。參與的小模特兒們都很可愛，行騷時更表現得有板有眼，和之之的作品一起贏盡來賓的掌聲！本報記者



關之琳（之之）的自家服裝品牌Rosamund MOISELLE，前晚於上海一間酒店舉行2019早春系列發佈會，獲好友金燕玲、馬清偉和女友，以及合作拍檔MOISELLE副總裁兼品牌創意總監陳柏熹等到場支持。之之今季作品以不同的條紋營造前衛的街頭造型，更特別推出親子睡衣，贏得現場一片掌聲！



心情非常緊張



之之表示，以往一直和MOISELLE合辦時裝騷，今次獨立分開搞是個很大的挑戰，心情也非常緊張，只想把每部份做到最好，完騷後終可鬆一口氣；問到會如何獎勵自己？她笑說只會去想如何做得更好，如何突破自己。談到新設計的親子睡衣，之之笑稱一開始是朋友提議，覺得小朋友穿睡衣很可愛。眾大、小模特兒的表現和之之的作品，齊贏得來賓的熱烈掌聲。



品牌更多元化



講到早前網上瘋傳王菲的幼女李嫣、汪峰的女兒與一女孩在名店兩小時豪花十萬，該女孩更在網上大晒與之之的合照；之之認為炫富報道未必是真，相信小朋友花錢不會達這個數目，又說如她們的父母不反對，有機會也想邀她們行騷。



另外，陳柏熹表示兩品牌分開搞騷，主要原因是之之的品牌愈來愈多元化，希望兩個品牌予人清晰的感覺；又說和之之共事從沒有爭拗，大家的合作模式很自由，最重要是有商有量。



