﻿逃稅案後復自由 范冰冰現身北京機場

因逃稅被重罰及追討八億多人民幣（約十億港元）的內地著名女星范冰冰，「消失」四個多月後終首度露面，昨晚被拍到低調現身北京首都機場。外界猜測她已經恢復自由，並準備復工。



從互聯網上所見，范冰冰身穿黑色長大衣，腳踏金色厚底鞋，戴着鴨舌帽、墨鏡，木無表情地手插衫袋疾走。步出機場貴賓室玻璃門時，有兩名身穿西裝的保鑣隨即布起「雨傘陣」，撐起大傘「護駕」，匆匆登上名貴房車離開。



保鑣撐傘護駕



「范爺」再度現身，內地網民態度兩極。有粉絲在微博留言：「知錯能改，善莫大焉」，「該罰的都罰了，也認錯了，這是私人行程，給她一點空間，謝謝各位了！」但有網民說：「說真的，出這麽大事，要是又若無其事出來拍電視，恕我不能接受。」



今年五月底，范冰冰被央視前名嘴崔永元舉報利用「陰陽合同」逃稅，自此再沒露面，配合當局調查。本月三日，國家稅務總局公布調查結果，認定范冰冰逃稅事實，追收她及公司高達八點八三億元人民幣稅款和罰款，成為內地歷來涉及個人的最大宗逃稅案。當局表示，只要她在限期內繳清欠稅及罰款，依法不會被追究刑事責任。



范隨後發表道歉信，稱經歷了從未有過的痛苦，對所作所為深感羞愧，並表示完全接受處罰，將全力籌措資金繳交稅款及罰款。她又稱，作為公眾人物，應該遵紀守法，起到社會和行業的模範帶頭作用，今後會把好作品獻給公眾的同時，監督公司管理，守法經營，為全社會傳播正能量。



近日有傳范冰冰將於十二月正式復出。男友李晨在微博及傳媒訪問中力撐女友，表示無論多困難也會兩人一起度過，「認識錯誤、接受教訓、積極改正！」



