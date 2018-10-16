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﻿Richard人氣急升 勢接棒做新占士邦

2018-10-16 列印
■Richard被指獲睇中演《007》。資料圖片
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　　英國男星丹尼爾格力憑扮演「占士邦」紅遍全球，惟他屢次透露無意再扮演這經典角色後，外界不時傳出新一任占士邦的人選。據英國《太陽報》昨宣佈，曾參演人氣劇集《權力遊戲》，現因參演劇集《Bodyguard》人氣急升的蘇格蘭男星Richard Madden，盛傳獲《007》監製Barbara Broccoli睇中扮演新一任占士邦；消息人士更表示：「Richard是Barbara的首選人選，他很有機會會得到這個角色。」
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