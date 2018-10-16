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聲帶問題影響 林欣彤取消12月演唱會

2018-10-16 列印
■Mag之前已做過針灸治療但無助解決聲帶問題。
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　　林欣彤（Mag）原定於今年12月21日，假九展Star Hall舉行《What if...林欣彤演唱會2018》，因聲帶問題只能作有限度演出，聽取醫生專業意見後昨日宣佈取消演唱會。

　　其經理人公司昨日發聲明除向各界致歉外，仍會盡快作出有關退票安排。老闆王祖藍對此表示：「一切以Mag身體健康為考慮前提，希望佢盡快康復，盡快可以實現佢的演唱會之夢。」林欣彤月前出席活動時聲音已明顯沙啞，自言聲帶勞損，就算喉嚨痛也死撐。

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